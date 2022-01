Quins són els símptomes de l'òmicron sigil·losa

Altres notícies que et poden interessar

La variantòmicron té un dels seus focus principals a l'Índia, i allà s'ha detectat un subllinatge conegut com a BA.2 o. Aquest tipus d'òmicron també s'hauria detectat ja a Europa, en països com Dinamarca o el Regne Unit, dos mesos després que sorgís la soca que ha disparat els contagis arreu del món.Segons Euronews, la subvariant no té la mutació característica del gen S que permet que la variant original d'òmicron sigui detectada en una prova, per la qual cosa podria ser més difícil de distingir d'altres variants en tests. Aquest factor és el que li dona el nom amb què ha estat batejada.Els primers casos detectats aeren asimptomàtics o lleus, si bé l'abast de l'onada d'òmicron ha fet augmentar les hospitalitzacions i els casos d'UCI en aquell país, on ara es notifiquen més de 300.000 casos diaris, molt per sobre dels menys de 10.000 casos que es detectaven cada dia ara fa un mes.El subllinatge arriba quan creix el debat sobre com es gestionarà la pandèmia quan acabi la sisena onada, que ja manté als hospitals catalans tants ingressats com ara un any , si bé l'afectació a les UCI és molt menor gràcies a la​​​​​​​​​

