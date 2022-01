L'oposició carrega contra Elena pels canvis als Mossos: «És un avís per a navegants»

La dreta diu que s'ha "depurat" Toni Rodríguez

El conseller d'Interior,, feia mesos que estudiava un canvi al capdavant dels però el relleu no es va confirmar fins a finals de l'any passat . El nom escollit per substituir el majorva ser el del comissari, acompanyat del comissarii la intendenta la prefectura. Des d'aleshores, s'ha desencadenat una terratrèmol polític i mediàtic, amb acusacions de "" per part de l'oposició i denúncies d'ingerències polítiques al cos. La cúpula d'Interior i els nous responsables del cos sempre han dit el mateix: cal normalitzar els canvis, que s'han fet seguint criteris operatius amb l'objectiu d'impulsar un projecte als Mossos. Aquest dijous, Elena ha comparegut alper donar explicacions i sortir al pas de les crítiques. Un missatge clar: "No s'ha purgat a ningú ni s'ha castigat a ningú". Les explicacions d'Elena, però, no han convençut l'oposició.El conseller ha presentat davant l'oposició els mateixos arguments de les últimes setmanes i els grups han aprofitat per retreure-li uns canvis que, al seu parer, perjudiquen els Mossos i "polititzen" el cos. Especialment durs han estat els partits de dreta, que han acusat Elena i el Govern de voler controlar els Mossos i frenar causes de corrupció que afecten polítics independentistes.han tancat files amb el conseller, mentre que laha tornat a posar sobre la taula alguns dels punts que consten a l'acord d'investidura amb els republicans que, segons Elena, continua plenament en vigor en l'àmbit policial i d'ordre públic. El-va ser Salvador Illa un dels primers en insinuar una "purga"- i els-que al matí ja han amenaçat amb "conseqüències polítiques"- també han carregat contra el titular d'Interior.El portaveu del PSC i exconseller d'Interior,, ha dit que els canvis a la cúpula dels Mossos s'expliquen pels "equilibris" al Govern. "S'han posat comissaris suposadament afins a un i altre partit", ha dit Espadaler, i ha constatat que no hi ha hagut cap discrepància entre socis pel que fa als relleus al capdavant de la policia catalana. "És un avís a navegants", ha alertat el portaveu. Espadaler ha fet referència a enregistraments de converses en operacions judicials contra l'independentisme i ha preguntat a Elena "qui mana" a la conselleria i si els canvis els ha fet Elena o la nova prefectura. "Han construint un relat que ningú els ha comprat. Parlen de rejovenir i feminització, i a l'intendent Rodríguez el substitueix un home més gran que ell", ha dit. "Només faltaria que no s'hagués aturat cap investigació", ha dit. L'intendent Rodríguez portava causes sensibles, com la que fa referència a Laura Borràs.El portaveu de la CUP,, ha insistit que l'important "no és el qui sinó el què", i amb les darreres cúpules dels Mossos no s'estava fent bé la feina, a criteri dels cupaires. "Ha posat molt difícil poder parlar dels Mossos i les seves actuacions com a exemplars", ha dit. Pellicer ha preguntat si els canvis serviran per aturar els desnonaments de famílies vulnerables, per aturar l'aplicació de la llei mordassa, les identificacions per perfil ètic o l'ús d'armes perilloses contra la població. També per posar "ordre" a la comissaria d'informació o perquè hi hagi una actuació "transparent i exemplar" contra les males pràctiques policials, o també una major transparència pel que fa a actuacions, protocols i directives.El portaveu dels comuns,, ha avalat els canvis per fer front als nous reptes però ha dit que els canvis no són "estructurals i de fons", sinó que són un canvi de noms. "Com volen democratitzar el cos i fer front a les necessitats de transparència o de major proximitat?", ha preguntat Parés. El portaveu ha recordat la tasca de Trapero tant durant els atemptats com en l'operatiu policial de l'1-O, i ha dit que "costa d'entendre" el canvi". "Algú li ha recomanat que prengui la decisió de cesar el cap del cos?", ha preguntat Parés a Elena, i ha demanat més concrecions sobre els altres nomenaments. "Hem vist molts canvis i això no és bo per al cos. En quatre anys hi ha hagut cinc caps del cos", ha afirmat. En aquest sentit, ha demanat més concrecions sobre els canvis a la Comissaria General d'Investigació Criminal i també ha alertat que s'ha intentat "vetar" periodistes en trobades amb la prefectura del cos.El portaveu de Vox,, ha criticat la "purga" al Mossos i ha dit que Elena té "la casa potes enlaire", recordant el cas de presumpta corrupció a la cúpula dels Bombers. També ha estat crític amb la comissió del model policial, presidida per la CUP, a qui ha acusat de voler desmantellar el model d'ordre públic. Sobre els canvis a la Comissaria General d'Investigació Criminal (CGIC), el portaveu ultra ha dit que Toni Rodríguez investigava Borràs i Miquel Buch. "La destitució genera sospites greu", ha dit, i ha assegurat que els arguments d'Interior -de més proximitat i feminització- "no colen".El portaveu de Ciutadans,, ha dit que que "sense haver-hi un canvi polític de fons" s'ha produït un canvi en la cadena jeràrquica als Mossos. "Els canvis són legítims", ha admès, però ha dit que les acusacions de "purga" han aparegut a la premsa. "Qui ha donat aquesta pista?", ha preguntat Alonso. El diputat de Ciutadans ha alertat que els anteriors responsables de la CGIC van demanar empara al TSJC davant d'ingerències polítiques en les investigacions policials. "Els canvis poden ser meditats, però hi ha un històric de comissaris, entre els quals el comissari Sallent, que de cop han passat a comandar el cos", ha apuntat el diputat.La portaveu del PP,, ha lamentat que Elena no hagi explicat "res" per justificar els canvis al cos i ha dit que "feminitzar el cos" és només "una excusa". "N'estem fartes que se'ns utilitzi com a excusa, utilitza una lluita per tapar la depuració que ha fet als Mossos", ha assegurat. La diputada ha insistit que s'ha "purgat" el responsable de la CGIC, Toni Rodríguez, i ha recordat que va haver de rebre empara judicial per continuar investigant Borràs pel cas de la ILC. "Parlen d'investigacions hermètiques quan Borràs va trucar a Buch per preguntar-li què passava amb la investigació sobre ella", ha dit. "Enviar Rodríguez a Rubí és una degradació", ha reblat.La portaveu de Junts,, ha traslladat el suport del grup a la conselleria d'Interior, que s'han fet després d'un "exhaustiu anàlisi" i amb l'objectiu de reforçar el model de la policia. "Les decisions preses són lícites i li donem el suport, perquè és potestat del conseller determinar aquests canvis", ha dit. Esteve ha dit que "l'única purga va ser la del 155" i ha insistit que els canvis plantejats pels Mossos són per millorar la seguretat i la convivència. "Volem un país segur que garanteixi la convivència i la seguretat, la prevenció i la resolució de conflicte", ha insistit.Per acabar el torn dels grups, el portaveu d'ERC,, ha alertat que s'estan fent "insinuacions" sobre el Mossos que "afebleixen" el cos. El diputat republicà ha dit que els canvis són "amb voluntat de transformació" i ha dit que les crítiques són per "recel al canvi". "El que s'ha fet en les últimes setmanes és posar en dubte la professionalitat de molta gent, dels responsables i dels operatius que fan la feina", ha lamentat El Homrani.

