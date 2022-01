La ministra i la consellera de Justícia topen pel 25% de castellà a l'escola

entre la ministra de Justícia,, i la seva consellera homònima,ha avisat aquest dilluns"Estem en un estat de dret on s'ha de respectar la llei, la Constitució i les sentències", ha dit en una trobada que ha mantingut amb la consellera de Justícia."La implementació de la immersió és un model d'èxit, mai ha anat de percentatges, sempre sobre competències dels estudiants i, per tant,", ha replicat la consellera davant les paraules de Llop.i ha remarcat que la sentència dictamina "un fet que ja es produeix, que és la competència dels alumnes en les dues llengües oficials de l'Estat"."Entrar en la qüestió de la llengua és entrar a, que és una norma de convivència i que ha representat un progrés per a la ciutadania de Catalunya", ha avisat Ciuró.Per la seva part, Llop ha explicat que desconeix si la Generalitat farà al·legacions o executarà la sentència i ha assegurat que ". Segons ella, aquestes llengües mai es poden entendre com un instrument per enfrontar: "Han de ser un element de la cultura dels diferents territoris, del país, i així ho entén també la Constitució".

