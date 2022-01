L'OMS prepara el full de ruta per passar a la fase de «control sostingut» de la Covid

Altres notícies que et poden interessar

L'(OMS) publicarà aquest febrer un noua laper deixar de tractar el virus com una. Així ho ha anunciat aquest dilluns el director d'Emergències Sanitàries de l'organisme,L'objectiu d'aquest nou full de ruta se centraria a abordar una nova fase en què la Covid-19 es trobaria sota "control sostingut", tal com es fa amb altres problemes respiratoris com la grip. Aquest diumenge, el director de l'OMS a Europa, Hans Kluge, va manifestar que la fi de la pandèmia a Europa era "plausible" un cop superada la variant òmicron. Tot i l'arribada d'aquest nou escenari, Ryan considera que pel 2022, si es vol acabar amb l'emergència internacional, s'hauria de reduir la infecció descontrolada, reduir el risc que sorgeixin noves variants, la taxa de mortalitat (actualment de l'1,6% entre els infectats) i minimitzar les conseqüències a curt termini de la infecció.​​​​​​​​​

