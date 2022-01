Elena defensa al Parlament els canvis als Mossos: «No s'ha purgat ningú»

Les investigacions sobre corrupció continuaran

El conseller d'Interior,, feia mesos que estudiava un canvi al capdavant dels però el relleu no es va confirmar fins a finals de l'any passat . El nom escollit per substituir el majorva ser el del comissari, acompanyat del comissarii la intendenta la prefectura. Des d'aleshores, s'ha desencadenat una terratrèmol polític i mediàtic, amb acusacions de "" per part de l'oposició i denúncies d'ingerències polítiques al cos. La cúpula d'Interior i els nous responsables del cos sempre han dit el mateix: cal normalitzar els canvis, que s'han fet seguint criteris operatius amb l'objectiu d'impulsar un projecte als Mossos. Aquest dijous, Elena ha comparegut alper donar explicacions i sortir al pas de les crítiques. Un missatge clar: "No s'ha purgat a ningú ni s'ha castigat a ningú".Pel que fa als canvis a la cúpula dels Mossos, Elena ha dit que té voluntat "d'esvair tots els dubtes" i ha detallat que en aquests darrers mesos ha parlat amb comissaris i responsables del cos, també amb el major Trapero. "Prendre el pols al cos que un ha de dirigir, i en aquest temps he anat veient qui era la millor persona per representar més i millor el cos i assolir els reptes que ens hem marcat", ha afirmat. Elena ha assegurat que no va arribar al Departament d'Interior amb una idea "preconcebuda" de qui havia de dirigir els Mossos. "La decisió ha estat meditada després de conèixer el cos amb profunditat", ha dit, i ha recordat que els seus predecessors en el càrrec també van fer canvis similars. "La meva obligació és tenir un projecte per als Mossos i també trobar l'equip humà que el pot dur a terme i encaixar millor amb la situació del cos", ha afirmat."Això també implica un model de lideratge, que per mi ha de ser més plural i més cooperatiu, i orientat al treball horitzontal i al debat", ha afegit el conseller. Per això, amb l'objectiu d'implementar el projecte que la cúpula d'Interior vol per als Mossos, Elena ha dit que cal un model de lideratge i direcció enfocat "a la coralitat". L'escollit ha estat el comissari Estela. "Representa millor que ningú aquesta idea de territorialització i la proximitat, i la capacitat de treballar en equip i cooperació de manera més horitzontal", ha afirmat.Al seu costat, la proposta d'Interior ha estat la intendent Bosch amb l'objectiu que els Mossos siguin "presents a la societat" i aprofundeixin en el treball a la comunitat. El tercer nom de la prefectura és el del comissari Sallent, que Elena ha justificat per la seva trajectòria al cos i la seva "solvència" i treball. La portaveu, la inspectora Montserrat Escudé, "ha liderat la lluita contra les violències masclistes" dins del cos i també l'atenció a les víctimes. "Em sembla que el seu nomenament és un missatge rellevant", ha dit.El canvi, ha insistit, ha estat meditat i és propi de les competències del conseller i respon a uns objectius i a un model de direcció determinat. "La decisió és normal i habitual, que han fet la majoria de consellers, i no és per menysprear el passat", ha dit. En aquest sentit, ha reivindicat la feina feta fins ara per fer que els Mossos siguin "una gran policia". "L'anterior major era la persona més adequada per dirigir el cos durant el temps que el va dirigir, i l'actual cap del cos és el millor per als propers anys", ha remarcat.El conseller d'Interior també ha abordat una de les qüestions més polèmiques, el relleu de Toni Rodríguez al capdavant de la Comissaria General d'Investigació Criminal (CGIC). Elena ha reiterat que els canvis han estat habituals en aquest camp i mai s'ha posat en dubte que les investigacions sobre corrupció continuen en davant. "No depèn de qui lidera la comissaria que les investigacions es facin o no", ha deixat clar. El substitut de Rodríguez serà l'intendent Ramon Chacón, i Elena ha garantit que les investigacions sobre corrupció continuaran. El canvi de nom s'ha fet pensant en les seves habilitats directives i també pel diàleg intern, i també en clau de relacions amb el territori. "L'intendent Rodríguez feia sis mesos que era el cap de la CGIC i portava molts anys en investigació, com Chacón i Granja, els nous responsables", ha dit, i ha remarcat que "no s'ha purgat ni s'ha castigat a ningú".Toni Rodríguez ha estat traslladat a dirigir la comissaria de Rubí i Elena ho ha definit com un "repte policial", no pas com un càstig o una purga, i ha lamentat que sovint es menyspreï el territori. "Aquesta concepció s'ha de combatre. El més important és el territori que és d'on ve justament el nou comissari en cap", ha dit Elena. Els canvis, ha reconegut, no sempre han agradat a les persones afectades, però ha insistit que fer canvis és una "pràctica habitual". El comissari ha negat també que no hi ha voluntat de "tapar absolutament res", especialment pel que fa a la corrupció. Elena ha remarcat que la seva trajectòria personal avala la lluita la corrupció i ha insistit que ERC no té cap interès en amagar la corrupció. "Els intendents Chacón i Granja estan compromesos en la investigació criminal i en la lluita contra la corrupció", ha dit, i ha recordat que la CGIC no rep cap instrucció política ni policial, ni tampoc les acceptarien els seus responsables.Elena ha dit en cas que s'investiguin autoritats polítiques, les investigacions no arriben ni a la jerarquia de Mossos ni a la jerarquia política per evitar pressions. "L'objectiu de l'hermetisme és garantir l'autonomia i que no hi hagi ingerències de cap tipus, i que només serveixin a fiscals i jutges", ha recordat. A més, el conseller ha dit que es blindaran més els protocols d'anticorrupció. Per això, es protocolitzarà la pràctica dels afers anticorrupció i el compartirà amb la Fiscalia i el TSJC. "Més blindatge per als agents que actuen contra la corrupció", ha dit. En aquest sentit, es doblarà el nombre d'efectiu destinats a aquestes qüestions.

