Barcelona tornarà a ser seu oficial de La Vuelta el 2023

La presentació de La Vuelta 2023 aquest dilluns al matí.

serà la seu oficial de la sortida deel 2023 i acollirà les dues primeres etapes de la prova ciclista, 60 anys després de l'últim cop. La primera etapa, la contrarellotge per equips, discorrerà íntegrament per Barcelona, mentre que la ciutat serà seu del final de la segona jornada.La gala de presentació dels equips i l'espot oficial de la cursa també tindran la capital catalana com a escenari. El recorregut de les dues etapes es dissenyarà conjuntament entre l'Ajuntament de Barcelona i l'organització de la cursa. El primer tinent d'alcalde del consistori,, ha afirmat que aquesta fita entronca amb la vocació internacional de la ciutat.El regidor d'Esports,, ha afirmat que feia mesos i anys que esperaven poder presentar aquesta iniciativa. Per la seva banda, el director general de La Vuelta, Javier Guillén, ha assegurat que és un "somni" que la cursa surti de la capital catalana.L’última ocasió en què La Vuelta va fer escala a Barcelona va ser el 2012, quan la novena etapa va tenir la sortida a Andorra i la meta a Montjuïc. El 1962 va ser l’única vegada en què Barcelona va acollir l’arrencada de la prova.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor