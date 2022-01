El retorn de Duran i un Pujol «independentista, però intel·ligent»

, l'exlíder d'UDC i exportaveu de CiU al Congrés, i l'exvicepresidenta del govern espanyolhan protagonitzat un col·loqui aldins del cicle "Agendes creuades Madrid-Barcelona". El diàleg ha estat moderat pel periodistaDuran i Lleida i Calvo han passat revista a temes com la crisi de la democràcia, el pes de l'extrema dreta i si els partits democràtics poden governar amb ella, i les relacions entre Catalunya i l'Estat.Sobre la, Duran s'ha mostrat prudentment optimista: "La causa catalana continua vigent i no acabem de trobar la sortida". Ha reclamat "admetre la realitat públicament i que". L'exdirigent democristià ha advocat pel terme ", acceptar que Espanya és una nació i que s'accepti que inclou diverses realitats nacionals".Tapia ha preguntat a Duran si creia que en el cas quehagués continuat al capdavant de CiU s'hagués produït el conflicte polític, Duran ha respost que "crec que no. Pujol". "Els qui han vingut després no són intel·ligents?", ha inquirit Tapia. "No ho sé, potser no són independentistes", ha dit.Carmen Calvo ha escombrat cap a casa quan ha dit que un factor determinant en la major distensió ha estat que elva arribar en primer lloc a les eleccions al Parlament.L'exvicepresidenta ha tret pit de, de la qual ha dit que "va respectar extraordinàriament una institució com el seu Parlament" i ha afirmat que "s'haurà de votar, però no qualsevol cosa, sinó un acord dins deli constitucional". Ha afirmat que la solució no passarà ni per una sortida "il·legal", sinó per la línia "anticatalana de la dreta espanyola".Carmen Calvo ha assegurat que "en aquests moments hi ha un govern que no maltracta Catalunya", recordant "el caldo de cultiu creat pel PP". Calvo ha semblat veure bé el concepte de nació de nacions, quan ha recordat un capítol de la sèrie, quan algú li explica aabans d'una visita aque la reina anirà a una altra nació.Tapia ha demanat als dos interlocutors que posessin una nota a l'actual. Duran i Lleida li ha posat, tot desitjant "que no es repeteixi" i lamentant que si la coalició de PSOE i Podem s'ha constituït és perquè "no hi ha hagut una formació de centre", recordant el paper jugat per CiU, a la qual ha posat "un 7 a Convergència Democràtica i un 8 a CiU". Calvo ha dit que només podia posar una bona nota a un lloc on ella hi ha estat.Sobre el futur de la democràcia, Duran i Calvo han coincidit a criticarque, segons ells, batega en amplis sectors de la societat. Segons Duran, les afirmacions sobre elsón adanisme. "Espanya és una democràcia perquè ho diu qualsevol sistema o institut que es dediqui a estudiar els règims polítics, però és una", ha assegurat l'exlíder democristià, que ha atribuït a la polarització i a l'emergència de les fake news com a elements nous que han sacsejat les democràcies. Duran ha criticat com a fet anòmal la incapacitat dels grans partits per posar-se d'acord en temes essencials, i el bloqueig en la renovació d'institucions com el CGPJ.Duran i Lleida. Sobre si s'ha de fer pactes amb els ultres, ha afirmat que "més enllà de fer cordons sanitaris, el que s'ha de fer és que les idees d'aquests partits no prosperin". Però ha aprofitat per carregar contra l'altre cantó del ventall de forces polítiques. "També l'extrema esquerra es vol carregar el règim del 78", ha dit en to d'advertiment.El públic de l'Ecuestre ha escoltat amb interès la conversa conduïda per Joan Tapia. El club, exponent dels sectors més conservadors de la burgesia barcelonina, sempre acull amb simpatia els exponents d'aquella pax política que un dia el procés es va endur. Admiració per Duran ienvers els anys en què dirigia CiU al Congrés s'han donat la mà quan, vicepresident de la casa, ha exclamat en l'inici de l'acte: "Duran es va retirar abans de temps". "Bé, et van retirar", ha corregit de seguida.Entre els assistents hi havia una nodrida representació de la classe dirigent: el comte de Godó; la nova delegada del govern espanyol a Catalunya,; el banquer; l'exsenador de CDC; la dirigent socialista i vicepresidenta del Parlament,; el tinent d'alcalde; els empresaris, entre d'altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor