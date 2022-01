Laalemanya ha abatut un home que ha ferit quatre persones en una una la universitat de, la més antiga d', segons han informat les autoritats policials en un. Els fets han tingut lloc cap a la una del migdia i després de l'actuació de les forces especials, "ja no hi ha perill" a la zona.Mitjans locals informen que el perpetrador de l'atac ha mort en un intercanvi de trets amb la policia. La policia ha declarat inicialment que havia activat un "desplegament a gran escala" i que hi havia quatre ferits. La premsa alemanya assegura que un dels ferits es troba en estat greu.L'autor dels fets hauria actuat en solitari, segons ha confirmat la policia, que ha demanat "no obstaculitzar els carrers de l'entorn" per permetre els treballs dels serveis d'emergència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor