L'i s'ha compromès amb el govern espanyol a col·laborar en el procés per. El total de béns registrats ascendeix a 35.000, 965 dels quals "que pertanyen a un tercer o no li consta la seva titularitat sobre el mateix".En un comunicat conjunt de l'executiu espanyol i de la Conferència Episcopal Espanyola, les dues parts expliquen que l'Església ha analitzat el conjunt de béns. En aquell període, l'Església va registrar a favor seu gairebé 35.000 béns gràcies a unaque va realitzar l'executiu del PP de José Maríael 1996.La previsió és que el govern espanyol posi en coneixement de les entitats locals i dels registres aquesta informació i es puguin, d'aquesta manera,. Segons ha informat el Planta Baixa, la xifra d'immobles registrats per l'Església aascendeix fins aque es corresponen a finques rústiques, cementiris i petits habitatges.

