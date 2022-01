La infanta Cristina viatjarà a Abu Dhabi per visitar Joan Carles I

Laté previst viatjar en les pròximes setmanes a Abu Dhabi per passar uns dies juntament amb el seu pare,, després de comunicar la seva separació d'Iñaki Urdangarin per la relació del duc de Palma amb una altra dona. Segons diversos mitjans, el monarca emèrit espanyol està sorprès pel sobtat divorci i voldria viatjar a Ginebra amb la seva filla, però la seva situació judicial desaconsella el viatge.La infanta hauria passat les últimes hores a la Zarzuela amb la, segons Telecinco, després que es fes públic que el seu marit té una relació amb una altra dona, que suposadament seria Ainhoa Armentia, una advocada que ha demanat "respecte" després de rebre una gran atenció de la premsa del cor.Urdangarin va ser condemnat a cinc anys de presó per malversació, frau, prevaricació, delictes fiscals i tràfic d'influències. El 2019 va començar a rebre permisos penitenciaris per sortir de la presó d'Àvila on estava empresonat, mentre la filla petita del rei emèrit continuava a Ginebra, a Suïssa, per allunyar-se del focus mediàtic després del judici.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor