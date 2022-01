ERC avisa el govern espanyol de l'«error» de no voler millorar la reforma laboral

"Excuses" per no fixar data a la taula de negociació

ERC encara setmana sotmesa a una olla a pressió per la, que pot marcar un canvi de paradigma en les aliances de la legislatura espanyola. Tant els socialistes com Podem, així com els sindicats majoritaris, emplacen els republicans a donar suposat al pacte forjat peramb els agents socials,. Però els d'Oriol Junqueras es mantenen en el vot contrari perquè consideren que la reforma es quedai només"Qui comet l'és el govern espanyol, que no la vol millorar i impedeix el marge de negociació", ha denunciat la secretària general adjunta d'ERC,. Precisament aquest dilluns, el líder de CCOO a Catalunya,, ha advertit en una entrevista a Ràdio 4 de l'"error radical" que cometran els republicans si no avalen la reforma. Vilalta, però, ha esquivat entrar en xoc amb els sindicats majoritaris, amb qui ha dit que continuen en converses de la mateixa manera que ho fa amb altres agents socials que no donen suport a la modificació proposada per considerar-la insuficient.La dirigent republicana ha acusat el govern de l'Estat demalgrat que hi ha marge per fer-ho i ha afegit que seran el PSOE i Podem els que hauran d'explicar a la ciutadania per què hi renuncien. De fet, ha acusat la coalició de sentir-se araamb lleis que a l'inici de la legislatura va dir que tombarien, com ara lai la mateixa reforma laboral del PP, contra la qual, ha recordat Vilalta, es van manifestar de la mà de comuns i el PSC.Vilalta ha reconegut que, si l'acord no es produeix i el govern espanyolperquè així no ha de modificar la reforma, s'obrirà un nou escenari en què les relacions i les confiances, així com la possibilitat de teixir acords, quedaran "afectades". La vicepresidenta Yolanda Díaz té previst intensificar elsamb els republicans aquesta setmana per tal d'intentar canviar el no d'ERC, mentre que el PSOE ja fa dies que té converses obertes ambEls de Junqueras han fet extensives les crítiques al fet que no es fixi una, situació que han atribuït a les "excuses" a les quals s'acull la Moncloa per ajornar la resolució del conflicte. Un cop més, han acusat el govern espanyol de no tenir proposta per a Catalunya, una situació que, segons Vilalta, els "inhabilita" com a eina útil per resoldre el conflicte territorial.També ha lamentat que des del govern espanyol es defensi aplicar la sentència que obliga a un 25% de castellà a les escoles . "No té cap sentit que el govern de l'Estat vulgui fer aplicar una sentència que sustenta en la, que ja no és vigent", ha afirmat Vilalta, que ha afegit que l'educació "va d'aprenentatges i no de percentatges".

