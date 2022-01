La infanta Cristina i Urdangarin se separen

Lahan decidit "de comú acord, interrompre la seva relació matrimonial" després que la setmana passada es conegués el vincle del exduc de Palma amb una altra dona, segons asseguren tots dos en un comunicat remès a Efe en el qual subratllen que el compromís amb els seus quatre fills "roman intacte".Els ducs de Palma no donen més detalls sobre com es produirà la separació d'una parella que es va casar el 4 d'octubre del 1997 a Barcelona i que es va veure afectada pel judici i posterior empresonament d'Urdangarin pelDesprés d'anys de rumors de divorci sobrevolant el matrimoni, Urdangarín va ser caçat la setmana passada amb una altra dona , tal com demostren unes fotos publicades per la revista Lecturas que finalment han estat el detonant de la separació. Les fotos, preses afrancès), mostraven el marit de la infanta passejant en actitud afectuosa amb una altra dona.És la seva primera aparició pública després que els últims mesos, només hagi aparegut, en ocasions comptades, amb Cristina de Borbó animant el seu fill, que juga a la secció d'handbol del Barça. Des que fa prop de dos anys va sortir de la presó,Urdangarín no ha tornat a viure a. Fugint del cas, la seva dona, la infanta Cristina, i els seus fills es van instal·lar aGinebra el 2013, mentre Urdangarin residia entre Barcelona i Ginebra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor