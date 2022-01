Vídeo | Així es pot fer un test d'antígens a casa

🔵 Pràcticament, en algun moment o altre, tots ens hem hagut de fer un test d’antigens per saber si som positius de Covid o no



🤔 Però ho sabem fer bé?



🎥 Anna González, farmacèutica de l’Antiga Farmàcia Puig, ens explica detalladament com fer-ho! pic.twitter.com/Bqf4wi9whO — F. Hospital de Campdevànol (@HospCampdevanol) January 24, 2022





1. Inserir a les fosses nasals el bastonet. És important inserir-lo uns 2,5 centímetres, primer en una fosa i en després en l'altra, i fer-lo girar cinc cops per extreure cèl·lules que puguin contenir traces del virus.



2. Amb compte per no contaminar-lo, s'ha d'introduir el bastonet a la pipeta i submergir-lo en el líquid reactiu uns cinc segons.



3. Després d'escórrer-lo, cal que posem tres gotes del líquid a la placa reactiva. Al cap de quinze minuts tindrem el resultat.



