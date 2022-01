El govern espanyol creu que a Ucraïna «és el moment de la diplomàcia i la dissuasió»

El ministre d'Afers Exteriors del govern espanyol,, ha assegurat aquest dilluns que "és el moment de la diplomàcia, la distensió, la desescalada i la dissuasió" en el. En declaracions prèvies al consell de ministres d'Exteriors de la Unió Europea que se celebra a Brussel·les, Albares ha dit que "la seguretat europea" i els "principis" del projecte són el que estan en joc en aquest conflicte."És important que la diplomàcia estigui al capdavant, que hi hagi diàleg i mitjans pacífics per resoldre qualsevol diferència entre nosaltres i Rússia, i que prevalgui la unitat", ha dit el ministre, que ha destacat que les discussions amb els seus homòlegs europeus són "especialment rellevants". El ministre ha evitat "avançar escenaris" sobre si la intenció de Rússia és instaurar un, com suggereixen diverses publicacions britàniques. "Parlarem de com està la situació i de possibles escenaris", ha dit.En paral·lel, la presidenta de la Comissió Europea,, ha anunciat aquest dilluns que la Unió Europea continuarà ajudant Kíev amb préstecs i subvencions. Entre 2020 i 2021 la UE ja va destinar 1.200 milions per donar suport al govern ucraïnès i ara la CE espera que el Consell de la UE i el Parlament Europeu aprovin la renovació del paquet financer. “Llavors procediment a desemborsar ràpidament el primer tram de 600 milions d’euros”, ha dit Von der Leyen.

