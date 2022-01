El PSC defensa que la sentència del 25% de castellà «no perjudica el rol del català» a l'escola

Els'ha posicionat després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya () donés dos mesos de marge al Govern per aplicar la resolució delsobre el. En nom del partit,ha recordat que "les resolucions s'han de respectar i complir", i ha apuntat que el dictamen del Suprem "no perjudica elcom a llengua vehicular" a les aules.Moret, que ha substituïtcom a portaveu després de la reunió de la comissió permanent del PSC d'aquest dilluns, ha recordat que els socialistes catalans defensen el català "com adel sistema educatiu". "Volem que els alumnes siguin competents en totes les llengües", ha afegit la dirigint de la formació capitanejada per, avui absent per un compromís a Madrid. El PSC, que ha organitzat unes jornades aquesta setmana per la "renovació del consens per la llengua a Catalunya", ha demanat al Govern una "posició responsable" sobre el debat lingüístic a l'escola.El TSJC va declarar ferma divendres la sentència de 16 de desembre de 2020 que imposa el 25% de castellà a l'escola, i va donar deu dies a la Generalitat, i concretament al Departament d', perquè comuniqui com aplicarà el que ordena el jutge i qui és el responsable de complir la resolució judicial. Aquest procediment el va iniciar el Ministeri d'Educació del govern del PP. El Govern té, a partir d'ara, un marge deperAl marge de fixar missatge sobre el debat lingüístic, el PSC ha tornat a pressionarper sumar els republicans al bloc favorable a la, en un moment en què el govern espanyol no té garantits els suports per convalidar al Congrés el decret llei validat pel consell de ministres. Moret ha demanat "" als deper tramitar la reforma del marc laboral. "Si no s'aprova, ERC haurà de donarals treballadors", ha afirmat la portaveu, que ha recordat el clam fet també per UGT. CCOO també s'hi ha referit. Moret ha apuntat que, ara mateix, no es pot determinar "quines conseqüències" pot tenir un vot negatiu dels republicans en les relacions entre el Govern i la Moncloa.Els socialistes catalans també s'han pronunciat sobre dos assumptes més. En primer terme, han defensat la seva abstenció en la votació de la mesa del Parlament d'aquest dilluns . L'òrgan de govern de la cambra catalana ha acordat presentar un record al Suprem contra la decisió de la Junta Electoral Central () de retirar l'escó al diputat, secretari tercer de la mesa. Moret ha al·legat "dubtes jurídics" sobre el cas, atès el pronunciament de la JEC, i ha recordat que ja van prendre la mateixa decisió en el cas de l'expresidentLa portaveu del PSC també ha lamentat que el Govern hagi recorregut a unaper validar la candidatura del Pirineu als. "Qui ho ha de liderar és el Govern. És un exemple més de la seva divisió interna", ha afegit. La consulta es farà als territoris de l'Alt Pirineu i l'Aran la pròxima primavera

