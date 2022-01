La justícia anglesa avala que Assange recorri l'extradició als EUA

El Tribunal Superior de Justícia d’Anglaterra i Gal·les ha avalat que l’equip legal depugui presentar un recurs al Tribunal Suprem contra l’extradició als Estats Units, en considerar que el cas és “d’importància pública general”.Al desembre el Tribunal d’Apel·lacions de Londres va determinar que l’activista i fundador depodia ser extradit als Estats Units, on la justícia el vol processar per més d’una desena de delictes relacionats amb la publicació de documents i secrets oficials.Aquesta decisió representava un gir respecte a l'anterior posicionament dels jutges anglesos, que el gener de 2021 havien descartat l’extradició perquè hi havia un risc real que l’activista se suïcidés. Assange està empresonat des de finals de 2019, quan l’Equador li va retirar la protecció internacional a la seva ambaixada a Londres, on es va refugiar el 2012 per evitar ser detingut.

