La nova parella d'Urdangarin trenca el silenci

, la dona amb la qual es creu que té una relació Iñaki Urdangarin, ha reclamat respecte per la intimitat de la seva família. Aquest ha estat el seu únic missatge davant els periodistes que l'esperaven a la porta del bufet d'advocats on també treballa el marit de la infanta Cristina.Visiblement molesta, l'advocada s'ha situat en el focus de la premsa del cor des que la setmana passada la revista Lecturas difongués imatges de l'exjugador d'handbol i marit de la germana del rei Felip en què se'l veia passejant agafat de la mà en actitud afectuosa amb una dona , que seria Armentia, segons la premsa rosa.La difusió de la fotografia va causar un terratrèmol per la possible separació d'Urdangarin de la filla del rei emèrit , que va prendre partit per ell quan va ser jutjat, condemnat i empresonat per corrupció. "És una dificultat que gestionarem amb la màxima tranquil·litat, va explicar en unes declaracions a les portes del mateix despatx d'advocats on ara la seva suposada nova parella ha trencat el silenci.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor