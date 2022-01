Els comuns avisen que si Elena no justifica els canvis als Mossos hi haurà d'haver «conseqüències polítiques»

Alcariments al TSJC sobre el 25%

El portaveu de Catalunya En Comú,, ha alertat que si el conseller d'Interior,, no justifica i resol els dubtes al voltant de la destitució del major dels Mossos,, i dels canvis a la cúpula del cos, hi haurà d'haver "conseqüències polítiques". Mena no ha volgut detallar quines haurien de ser aquestes conseqüències, però ha insistit que Elena haurà de demostrar que "no hi ha hagut voluntat de control polític" als Mossos.El conseller tindrà l'oportunitat d'explicar-se aquesta tarda en una sessió extraordinària de laal Parlament. En els últims dies hi ha hagut polèmica pels canvis a lai, especialment, pel relleu al capdavant de la Comissaria General d'Investigació Criminal, que té en marxa carpetes que afecten polítics independentistes. Elena sempre ha negat qualsevol voluntat d'ingerència política als Mossos.Mena ha volgut donar suport a la concentració deper denunciar l'explosió de contagis a les escoles, que ha "trasbalsat" la feina dels docents del país. "Estan dedicant més temps a la gestió de la Covid que no pas a preparar les classes, i els canvis als protocols de Salut ho dificulten tot més", ha dit Mena, que ha alertat que tot plegat pot afectar la qualitat educativa. En aquest sentit, ha demanat al conseller Cambray que doni "seguretat" a les famílies amb "acompanyament i recursos".Pel que fa a laa les aules, Mena ha dit que és una sentència "absurda", que es basa en "una llei que no existeix". "Cal donar seguretat a les escoles i avui la garantia de seguretat i del model educatiu és també l'aplicació de la Lomloe, que blinda el model", ha dit. Per això, ha dit que el Departament d'Educació ha de demanar aclariments i recordar que la sentència del TSJC s'emmarca en una legislació "que ha canviat". En aquesta línia, ha dit que cal treballar en el marc del pacte per la llengua.Els comuns han lamentat que la consulta delsno incloguin les comarques del Ripollès, Solsonès i Berguedà, i ha criticat que encara no s'hagi presentat el projecte dels Jocs. "Som contraris als Jocs Olímpics, perquè no són el futur econòmic del Pirineu ni el model de transformació que necessita Catalunya", ha dit.Ha lamentat que l'únic que fan és abocar el territori a una "economia feble" i a dependre del clima. "No ajuda a solucionar els problemes estructurals d'aquestes comarques", ha insistit. "L'emergència climàtica impedirà que hi hagi prou neu per celebrar els Jocs. Són una quimera", ha assegurat Mena.

