Els hospitals catalans, a nivells d'ingressos per Covid d'ara fa un any

CONTAGIS 1.85.107 (+13.533) INGRESSATS 2.816 (+108) UCI 506 (=) DEFUNCIONS 25.319 (+40) Rt 1,14 (-0,04) REBROT EPG 6.489 (+106)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.444.093 (+10.003) DOSI 2 5.627.390 (+16.851) Actualització: 24/01/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.444.093 (+10.003) 87,7% (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.166.410 (+7.668) 85,7% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 93.831 (-8.725) Actualització: 24/01/2022 TERCERES DOSIS 2.872.118 (+11.903) REBUIG A LA VACUNA 115.266 (+69) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.684.111 Dosis Moderna/Lonza: 4.167.665 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.729 Dosis Janssen: 348.985 Actualització: 23/01/2022

Altres notícies que et poden interessar

Lade la Covid-19 segueix marcant xifres rècord. Aquest dilluns, les dades proporcionades pel Departament de Salut són alarmants pel que fa als hospitals catalans. I és que elÉs destacable, però, que la situació a lesés força millor que en el mateix moment. Mentre el total de crítics a finals de gener del 2021 era de prop de 700, aquest dilluns Salut en declara 506, la mateixa xifra que ahir. Per tant, es confirma el que ja ha dit el cap del servei de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar,, als micròfons d'El Matí de Catalunya Ràdio:Eldiaris segueix disparat: en les últimes 24 hores se n'han detectatde nous, que situen el total en 1.985.107. Pel que fa a les defuncions per Covid des de l'inici de la pandèmia, el total és de 25.319, 40 més que en l'última actualització (dia 22/01).Elcontinua disparat i s'enfila 106 punts (6.489), mentre queavui quatre centèsimes fins a l'1,14. El 20,55% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.a 14 dies puja de 5.531,24 a 5.788,48 casos per 100.000 habitants i a set dies ho fa de 3.066,12 casos a 3.118,52.Unad'aquest dilluns és la taxa deentre els infants.. I Salut reconeix transmissió i un canvi radical als centres educatius per òmicron, però nega que siguin un focus de contagi. Des del Departament apunten que, també els asimptomàtics.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor