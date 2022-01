La mesa del Parlament acorda presentar un recurs per preservar l'escó de Juvillà

El Parlament ha posat fil a l'agulla a l'estratègia judicial per intentar mantenir l'escó del diputat i secretari tercer de la mesa,, inhabilitat sis mesos per no retirar els llaços grocs del seu despatx de la Paeria quan era regidor durant les eleccions generals de l'abril del 2019. L'òrgan que regeix la institució, presidit per, ha acordat presentar un recurs contenciós al Tribunal Suprem contra l'ordre que ha donat la Junta Electoral Central perquè sigui apartat sense esperar que hi hagi sentència ferma. La cambra catalana preveu que el dirigent cupaire pugui seguir exercint la seva funció en el ple que arrencarà aquest dimarts a la tarda.La majoria independentista, i també els comuns, han tancat files a l'hora de considerar que la JEC no té potestat per retirar l'escó a Juvillà mentre no hi hagi una condemna definitiva. Inicialment, el PSC va votar a favor de la continuïtat del diputat fins que no hi hagi sentència ferma, però aquest dimartsdavant la decisió de la mesa de presentar recurs el Suprem. Fonts del partit deadmeten dubtes sobre si en aquests moments preval l'ordre de la JEC o bé la votació de la cambra amb la qual es va ratificar Juvillà com a diputat. De fet, el ple d'aquesta setmana haurà de tornar a avalar que es presenti el recurs acordat per la mesa.Segons ha pogut saber, els lletrats del Parlament interpreten que el contenciós que es presentarà. Els socialistes, però, no han exposat fins ara els seus arguments per abstenir-se ni han avançat quin serà el sentit del seu vot al ple.En tot cas, la pilota quedarà ara sobre la teulada del Suprem, que haurà de dirimir si s'ha d'atendre l'ordre de la JEC o bé si la votació del Parlament passa per davant mentre no es pronunciï sobre el fons de la qüestió, que és la inhabilitació del cupaire. Juvillà, per la seva banda, ha demanat tambécontra la retirada del seu escó tot al·legant, ja que perdre la condició de diputat és "irreversible" i encara no ha esgotat tota la via judicial sobre la seva situació.La presidenta Borràs s'ha compromès a no reconèixer la decisió de la JEC i a mantenir l'escó de Juvillà mentre no hi hagi sentència ferma. "", va assegurar aquest cap de setmana, on també va dir que es mantindrà "obedient" al mandat del Parlament per impedir "ingerències" externes.

