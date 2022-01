Mor el dissenyador Thierry Mugler als 73 anys

El dissenyador francèscreador icònic de les dues últimes dècades del segle XX, ha mort inesperadament als 73 anys, segons ha informat aquesta matinada la seva marca homònima a les xarxes socials."Amb una profunda tristesa, la Casa Mugler anuncia la mort del senyor Manfred Thierry Mugler. Un visionari, la imaginació del qual com ava donar poder a la gent a tot el món per ser més atrevits i somniar més cada dia”, ha escrit la marca amb una foto a la seva joventut.Va ser reconegut per ser l’estilista i dissenyador deentre les quals Beyonce, Lady Gaga i Rocío Jurado, per la seva col·laboració amb el Cirque du Soleil i amb altres figures com George Michael i els directors de cinema Adrian Lyne i Robert Altman. La seva firma de perfumeria està en la número tres de les que més ha recaptat de la història, por la seva fragància

