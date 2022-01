L'obertura de l'oci nocturn, més a prop

Altres notícies que et poden interessar

L'porta un mes tancat i aquest dimarts sol·licitarà al GovernUna decisió que l'executiu haurà de valorar tenint en compte la situació epidemiològica i les dades de la pandèmia, que sembla que s'apropa al. El cap del servei de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, Robert Güerri, ho ha dit als micròfons d'El Matí de Catalunya Ràdio, on també ha matisat que "Com ha passat en onades anteriors, laals hospitals catalans permet plantejar-se "tornar a recuperar certa normalitat" i, com ja s'ha dit anteriorment, "". Güerri no ha perdut l'ocasió per recordar que "la vacunació ha permès superar l'onada amb certa tranquil·litat".Pel que fa ali la possibilitat d'eliminar-ne l'obligació en alguns sectors de la societat, Güerri ha admès que "" per a la Generalitat, tal com ja va explicar el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.Finalment, el cap del servei de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar ha fet referència a la possibilitat de: "És una previsió, veurem". Cal recordar que aquest diumenge l' Organització Mundial de la Salut va dir que veu "plausible" la fi de la pandèmia a Europa després de l'òmicron ​​​​​​​​​

