Els 10 productes més robats als supermercats el 2021

han suposat un 1% de les vendes anuals a Espanya durant aquest 2021, segons dades de l’associació de fabricants i distribuïdors (Aecoc) que recull el diari Ara. Traduït en diners, uns 1.800 milions d’euros de pèrdues.Entre els, però, quines són les preferències? El rotatiu també es fa ressò d’un rànquing elaborat per l’empresa STC Nedap Chromiu, especialitzada en seguretat. Tots coincideixen en que són productes no massa grans, fàcils d’amagar en una bossa o a dins de la roba.Una altra de les pràctiques, que també es considera un robatori, és la deperquè així, quan passin per caixa, els cobrin menys.El primer lloc de la llista, el producte més robat als supermercats i el que més agrada als pispes, és per a les. A dins d’aquest àmbit, els lladres no tenen prioritat, qualsevol producte és bo, de tot tipus i preus, des de vins i caves fins a ginebres o whiskys.La segona posició és per als. En aquest marc, cal apuntar que els que més es roben són els sobres de pernil i llom ibèric, trossos o peces completes de formatge i fins i tot pernils sencers.El tercer lloc del podi és per alsTant masculins com femenins.I ara anem per la sobretaula. Els quarts productes que més desapareixen de les prestatgeries són aquells que porten, des de barres senceres fins a dolços o torrons. I els cinquens, lesCompleten el rànquing dels 10 productes més robats, per aquest ordre:

