La sorprenent connexió entre el justicier del moment «Peacemaker» i Dalí

Who knew Salvador Dali was such a #Peacemaker stan? pic.twitter.com/fsyVZrtRiJ — James Gunn (@JamesGunn) January 23, 2022

"Busco la pau amb tot el meu cor. I no m'importa quants homes, dones i infants hagi de matar per aconseguir-la". Aquesta és una de les icòniques frases deldel moment. Un personatge de l'univers dels còmics deamb la seva primera aparició l'any 1966que s'ha popularitzat recentment després de la seva aparició estel·lar a la pel·lícula Escuadrón Suicida i ara a la sèrie homòloga d'interpretat pel carismàtic lluitador professionali ambdues produccions dirigides per-qui també està al darrere de la franquícia d'èxit de Marvel Guadianes de la Galaxia-.Elva veure el potencial d'aquestabans que ningú i tan bon punt va estrenar-se la pel·lícula, Gunn va anunciar que faria und'aquest personatge. Segons el portal, la nova sèrie d'HBO MAX és lade tot l'univers cinematogràfic de DC amb un 94% d'acceptació, superant a Wonder Woman amb un 92%.I enmig de l'èxit d'aquesta sèrie, encara en emissió setmanal, el director ha picat l'ullet a. En una piulada, Gunn ha preguntat irònicament: "". I és que en un quadre de l'artista de Figueres es pot observar unaamb el casc i la figura del justicier. Vosaltres també ho veieu?

