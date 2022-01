L'OMS veu «plausible» la fi de la pandèmia a Europa després de l'òmicron

Altres notícies que et poden interessar

Pronòstic esperançador de l'(OMS) sobre la. El director de l'organització a Europa,, ha definit de "" que la fi de la pandèmia al continent arribi després de la variant òmicron. "És plausible que la regió s'estigui apropant a la fi de la pandèmia", ha assegurat en una entrevista a l'agència AFP.Tot i això, Kluge ha demanat encara a la ciutadaniadavant la "" del virus. Pel director europeu de l', l'arribada de la variantentre novembre i desembre de l'any passat va marcar una "" de la pandèmia. La mateixa organització ja va remarcar a inicis d'any que si la nova variant no s'atura, més de la meitat dels ciutadans europeus es podrien contagiar d'aquí al març. L'òmicron ha desplaçat en els últims mesos la variantde la, sorgida a l'estiu, i ha fet d'accelerador de la, que no ha aturat els ingressos hospitalaris i ha generat grans problemes als. Elsgenerals d'òmicron, però, són similars als d'un refredat i això ha fet que moltes persones puguin no identificar-lo i contagiar el seu entorn. Per això darrerament ha augmentat l'ús dels, arribant a causar desabastiment en les, i obligant el govern espanyol a fixar-ne un preu màxim.Les declaracions de Kluge es produeixen el mateix dia que es compleixen exactament dos anys des que les autoritats xineses van decidir tancar la ciutat de, epicentre de la Covid. Poques setmanes després tota laseguiria el mateix camí i a partir dels mesos de febrer i març gairebé tot el món entraria endurant mesos per fer front a l'etapa més agressiva de la pandèmia.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor