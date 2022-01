Veïns de Badalona denuncien una festa rave il·legal en una nau ocupada

🔴ÚLTIMA HORA: Queixes a Canyadó per una rave que fa hores ha començat en una nau del carrer Corders. La forta música s’escolta en diversos carrers pròxims. En aquesta nau fa setmanes, segons veïns, que s’hi fan festes #Badalona pic.twitter.com/X1VFq8jusW — TOT Badalona (@Totbadalona) January 23, 2022

. Segons ha avançat el setmanari Tot Badalona i ha confirmata partir de testimonis dels veïns, un alt volum de música s'ha sentit durant tot el dia al barri dede la ciutat. El mateix setmanari explica que el local és una nau ocupada, propietat del, i on lanomés s'ha personat a demanar que abaixessin el volum.Testimonis propers als fets detallen a aquest diari que no és el primer cop que succeeix una festa d'aquestes característiques en aquest local proper a la zona d'oci de la ciutat, mentre que el Tot Badalona també certifica que elsmantenen les diligències obertes pel cas d'aquestaTampoc és el primer cas de festes d'aquesta mena a Catalunya durant la pandèmia. La més coneguda va ser la del. El 2 de gener d'aquell any, els Mossos van desallotjar una rave de més de 300 persones a, i que va durar més de 48 hores. Llavors, hi havia fins i tot camions, autocaravanes i cotxes amb matrícules de, entre altres.

