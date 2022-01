​Extingut un incendi sense danys personals en un edifici de Solsona

Foto: Ramón Estany

L'incendi al bloc de pisos del centre de Solsona ha fet evacuar aquest diumenge a la tarda 79 veïns més de tres edificis propers situats a la plaça del Camp i del passeig del Pare Claret. Els Bombers han extingit el foc amb 11 dotacions, però veuen risc de col·lapse del bloc afectat per l'aparició d'una gran esquerda a la façana "que es va obrint progressivament".Els equips d'emergències també intenten sufocar un foc que afecta una pila de runes i fustes al pati de la planta 1, tot i que les tasques són lentes per la fràgil estabilitat de l'edifici. L'avís de l'incendi s'ha rebut durant la matinada d'aquest diumenge –a les 02.40 hores- al número 10 de la plaça del Camp i, inicialment, ha obligat a desallotjar 21 veïns.Les flames han cremat totalment un pis de la segona planta i diversos pisos més han quedat afectats per la temperatura i l'aigua de l'extinció. No hi ha hagut danys personals. Els 21 veïns afectats s'han reallotjat amb familiars i a l'hotel Gran Sol, a la carretera de Manresa, segons ha detallat l'ajuntament de Solsona.L'alcaldessa, Judit Gisbert, ha explicat que després de dos intents frustrats per revifades del foc, l'arquitecta municipal entrarà per a una primera avaluació de l'afectació estructural del bloc quan es consideri prou segur. Paral·lelament, s'està trucant tots els veïns desallotjats –ara ja un centenar- per reubicar-los en hotels o en altres instal·lacions del municipi.

