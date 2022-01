Dembélé, en rebel·lia: no es presenta a l'entrenament per una «indisposició»

El divorci entre elés total. Una nova mostra de la tensió que es respira és que el davanter francès no s'ha presentat aquest diumenge al matí a la, on estava citat per entrenar. El club, en un comunicat, ha explicat que el jugador ha al·legat una "".Tot això el mateix dia que per segon cop consecutiu,ha deixat fora de la convocatòria Dembélé pel partit d'aquest vespre contra l'. El trencament el va certificar el director esportiu del club,, aquesta mateixa setmana, quan va afirmar que el francès ja no estava "compromès" amb el projecte i que li demanaven marxar "com més aviat possible".El mateix futbolista va trencar el silenci posteriorment: "Porto quatre anys aguantant crítiques sense contestar-les; segurament ha estat un error i s'ha acabat". "Ni faigni cedeixo al", va assegurar Dembélé, que podria tenir els dies comptats a Barcelona si troba una sortida abans del 31 de gener, data de tancament del mercat de fitxatges.En el text, publicat a través d'Instagram, Dembélé va confessar haver viscut "moments complexos" ambi la, però va defensar que "sempre" ha complert, "sense protestar" i que "segueix igual d'implicat". En un clar missatge cap Alemany, el francès deia "prohibir a qualsevol" dir que no està implicat en el projecte del Barça.Tot això passa després de mesos deamb Dembélé i el seu agent -a qui, segons explica, cedeix tot el pes de la-, que ara han arribat a un punt de no retorn i les dues parts són a prop de confirmar la separació d'un camí, el del francès al club, iniciat el, amb molts alts i baixos. Precisament el fet de no presentar-se als entrenaments, és la mateixa estratègia que va seguir Dembélé quan va voler marxar deper aterrar al

