Tragèdia a la Llanera Trail: mor un corredor mentre participava en la mitja marató

⚫️ COMUNICAT

Durant la @LaLlaneraTrail, que tenia lloc avui, un participant ha mort per causes indeterminades. @UESabadell i Ajuntament hem decidit suspendre la cursa i lliurament de trofeus. Lamentem profundament aquesta mort, i fem arribar el nostre condol a la família i amics. — Ajuntament Sabadell (@Aj_Sabadell) January 23, 2022

a la. Un dels participants de laha mort aquest diumenge a Sabadell mentre corria la cursa pertot i que s'apuntaria a un infart. Els serveis d'emergències no han pogut fer res per poder reanimar la víctima, que es trobava a tocar de Castellar del Vallès.L'avís als'ha produït poc abans de tres quarts d'onze del matí i fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions del, entre ells un helicòpter medicalitzat, però no s'ha pogut fer res per salvar la vida al participant de la cursa, un home del qual se'n desconeix l'edat.Davant d'aquest fet inesperat, lai l'han decidit cancel·lar l'entrega de premis. Enguany, la sisena edició de la popular cursa haviaamb gairebé un miler de participants i incorporava per primera vegada un tercer recorregut, més curt (13 km), que és on ha mort aquest corredor.La Llanera Trail transcorre entre els termes municipals dei ofereix tres modalitats de cursa: una marató, una mitja marató -on s'ha produït la tragèdia- i una de 13 quilòmetres.

