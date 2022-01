La fornida figura d'un personatge d'«Encanto» que Disney no volia

Apparently Luisa merch is outselling Isabella merch by a significant factor. Turns out children relate harder to women who are strong, honest, flawed and interesting than those who are just seen as beautiful. Go figure. #Encanto pic.twitter.com/FewHPqprDH — badly-drawn bee...🐝 (@soapachu) January 19, 2022

té por. La gran corporació cinematogràfica i d'entreteniment encara està emmarcada en la imatge angelical de lesjoves, innocents i tendres abillades amb llargs vestits de colors preciosos; i qualsevol moviment cap a una altra direcció costarà Déu i ajuda.feia una petita passa endavant per canviar aquesta tradicional mirada per una de més, però mentrestant, un altre membre de la mateixa família topava amb els mateixos entrebancs de sempre.Així ho ha assenyalat, animador de l'última producció d'èxit de la casa de Mickey Mouse,. Ekren explica que els executius de la companyia no volien que el personatge degermana de la protagonista Mirabel, tingués un aspecte, malgrat que sí que volien que mantingués el seu poder, la. Tanmateix, les altes esferes advocaven per uni, en definitiva,No obstant això, la decisió dels directors-que també han dirigit títols d'èxit de la casa com Moana, Zootròpolis o Enredados- va acabar imposant-se després de molts estira-i-arronsa. I cal donar-los les gràcies, perquè Luisa s'ha convertit en un dels personatgesde la pel·lícula. Arribant al punt que molts usuaris hagin denunciat a les xarxes l'de la seva figura per sobre de la de Mirabel o d'Isabela; aquesta última sent la germana guapa i princesal dels Madrigal amb el poder de fer florir tota mena de plantes."Penso que tots volíem fer-la d'una manera que funcionés bé d'acord amb unque tingués sentit pel personatge. Estic moltde com ha acabat resultant", celebrava Ekren a través de les xarxes socials.Encanto ha rebut aclamacions i crítiques per igual, una pel·lícula amb lesi lacom a pal de paller. Fa uns dies, aquesta última producció de Disney va guanyar elcom ai també va ser nominada a"Dos Oruguitas" iTot i això, a la taquilla cinematogràfica no va funcionar tan bé com altres títols de Disney. Una baixa recaptació marcada pel context pandèmic i per la seva ràpida estrena a la plataforma d'streaming. Malgrat tot, les melodies d'Encanto han batut rècords musicals arribant a col·locar "" ("No es parla de Bruno", traduït al català) als podis de les principals llistes musicals del món.I sigui com sigui ja no hi ha marxa enrere, amb un bon Box Office o no, la musculosa Luisa ha arribat per trepitjar ben fort tots els estereotips.

