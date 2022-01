Les que mai fallen: el Barça arrasa a la Supercopa

Sí, les que mai fallen tampoc ho han fet avui.El primer hat trick de la noruega Graham Hansen, sumat als gols d'Engen, Rölfo i Martens (2), ha completat el marcador d'un partit que les blaugranes han dominat sobradament.Amb aquesta victòria, el Barça guanya eli es treu l'espineta de l'anterior, quan va quedar eliminat a la semifinal contra el mateix Atlètic de Madrid. Una victòria que se suma a les 17 aconseguides de 17 possibles a la Lliga, així com a les 6 possibles de la Lliga de Campiones.El d'avui, més enllà de la golejada a Las Rozas, ha estat un. Per la part blaugrana,ha tornat a trepitjar el terreny de joc després de 64 dies. Però ha estat a les files deon s'ha vibrat quanha sortit amb la camiseta ratllada minuts abans d'acabar el partit. La capitana de l'Atlètic de Madrid ha estatEl Barça de, que enguany s'estrena al capdavant de la banqueta, no decepciona els seus seguidors i encara una nova temporada de rècord que vol superar els títols aconseguits durant el cicle 2020-2021. En aquest camí tenen al punt de mira els, que les enfronta al Reial Madrid, a qui aquesta setmana van eliminar de la Supercopa.

