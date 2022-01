La cantant catalana Luna Ki abandona la preselecció d'Eurovisió per no poder utilitzar «autotune»

La cantantha decidit no participar en eldesprés d'assegurar que la normativa europea d'l'hagi prohibit utilitzar l'""; una tecnologia software de modificació vocal. Així doncs, l'ha abandonat el procés de preselecció organitzat per RTVE que se celebrarà els pròxims 26, 27 i 29 de gener per escollir ela la futura edició del concurs musical europeu.Davant la impossibilitat de poder-lo utilitzar, Luna ha pres la decisió dedel certamen perquè, exposa, la seva cançó "" ha estat composta amb aquesta eina i la seva sonoritat i timbre són parts "" de la interpretació. En un comunicat, l'equip de Luna Ki ha lamentat la decisió assegurant que l'"autotune" és "unaque ha estat emprada per artistes com Cher des de 1998 i que r".Aquest anunci es produeix justament hores després que el portal "" hagi publicat una llista amb les dades que s'han recopilat de diverses cases d'apostes que apuntarien a una clara guanyadora: la catalana

