Un accident acaba amb un cotxe dins d'una rasa d'obres de la Meridiana

Unaentre dos turismes aquest matí a l'ha acabat amb un. L'accident s'hauria produït al voltant de les 10.30 h quan, a causa de la, un dels vehicles s'ha precipitat en elde la via a l'altura delQuatre unitats dels Bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Segons informen els mitjans locals, no hi hauria ferits de gravetat.Els serveis d'emergència han hagut d'durant prop d'una hora per poder retirar el vehicle amb unaLa rasa en qüestió és fruit d'unesengegades per l'Ajuntament de Barcelona per pacificar la Meridiana des de Glòries fins a Navas de Tolosa. Una operació que s'ha trobat amb diversos entrebancs en descobrir-se, sota l'asfalt, troballes arqueològiques i d'alt valor patrimonial.

