Al nord-est d'Austràlia, enmig de l'oceà Pacífic, s'ubica la remota nació de; uncomprès per una trentena d'illes i atols que sumen un total de 120.000 habitants. Des de l'inici de lade la Covid-19, l'país ha aconseguit, amb tancament de fronteres inclòs, mantenir-se completament al marge del mortaldes del març del 2019. Fins ara.El passat divendres 14 de gener, unque s'havia enlairat deva fer aterrar 54 passatgers a la capital de Kiribati,. Segons les autoritats estatals,dels nou-vinguts van donar positiu i van ser traslladats a unper complir amb el confinament. La notícia, filtrada per canals extraoficials, va causar elentre la població local.La primera reacció del govern de l'illa va ser decretar unde quatre dies per evitar una possible propagació del virus. No obstant això, després que el guàrdia de seguretat de l'equipament de quarantenes i tres persones més haguessin donat com a positiu aquest mateix dimarts, l'administració va decidirdurant les pròximes dues setmanes i la població només pot sortir de casa per serveis essencials. A més, més enllà de prohibir-se tota interacció social, només es poten cas de tenir en regla la pauta completa de la vacunació.Fa un mes, el govern de Kiribati va informar que el 94% de la població per sobre dels 18 anys ja havia rebut la primera dosi de la vacuna, però només el 53% n'havia rebut la segona.​​​​​​​​​

