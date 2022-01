Imputada la cúpula dels Bombers per presumpta corrupció

El jutjat d'instrucció número 14 de Barcelona ha imputatper un cas detal com ha destapat La Vanguardia aquest diumenge al matí.En una investigació, elshan trobat nombrosesi indicis de. Entre els investigats hi ha l'actual director general dels Bombers,, i el seu antecessor en el càrrec,que estan citats a declarar el proper divendres davant la jutgessa.Segons detalla el diari mencionat, Pardo haurà de justificar, en primer lloc, l'L'abril del 2021, el cap del sel servei tècnic de Bombers, Manel Pardo, va enviar un mail advertint que el contracte amb l'empresa Grup Iturri per al manteniment de la flota de camions no disposava de saldo.Pardo vai va advertir que elestava ", un fet que obligava a acumular, any rere any, un deute cada cop més gran. L'empresa de Sevilla, el Grup Iturri, va guanyar el contacte en oferir fa deu anys condicions econòmiques millors que els seus competidors, tot i que les xifres finals evidencien queEn un comunicat emés aquest diumenge al matí, elha mostrat la". A més, el Departament encapçalat pel conseller Joan Ignasi Elena, qui aquesta setmana va defensar que els canvis als Mossos no frenaran investigacions sobre corrupció -"Abans em moro" , va dir-

