On s'han de llençar els components dels tests d'antígens utilitzats?

Ja fa unes setmanes que elss'han convertit en un element més del nostre dia a dia. Van protagonitzar les festes de Nadal i l'onada d'òmicron ha comportat que gairebé tothom s'hagi hagut de fer un test en algun moment. Es van exhaurir a les farmàcies, el govern espanyol n'ha limitat el preu un cop entrat el 2022 i el consum s'ha disparat.És la mateixa pregunta que la gent es feia amb les mascaretes la primavera del 2020, i és que no se'ns ha explicat què em de fer amb aquests residus que generem constantment.Ni es poden reciclar, ni les farmàcies els poden recollir als punts especials on es dipositen els medicaments caducats o no consumits. Per tant,, el del rebuig.La portaveu de Consum de Greenpeace, Celia Ojeda, avisa que hi ha un element que sí que es pot reciclar:Així, tota la resta d'elements -el palet d'automostra, el dispositiu de comprovació, i el "tub d'assaig"- han d'anar dipositats al contenidor de la fracció resta.​​​​​​​​​

