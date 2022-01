Catalunya registra gairebé 20.000 nous contagis en les últimes 24 hores

CONTAGIS 1.971.574 (+19.405) INGRESSATS 2.708 (+67) UCI 506 (-3) DEFUNCIONS 25.279 (=) Rt 1,18 (-0,02) REBROT EPG 6.383 (+74)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.434.090 (=) DOSI 2 5.610.539 (=) Actualització: 23/01/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.434.090 ( = ) 87,6% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.158.742 (+2) 85,6% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 97.996 (+12.301) Actualització: 23/01/2022 TERCERES DOSIS 2.704.249 (+48.615) REBUIG A LA VACUNA 111.143 (+11) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.662.993 Dosis Moderna/Lonza: 3.956.731 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.703 Dosis Janssen: 348.941 Actualització: 17/01/2022

La situació de la, tot i que no creix al ritme de les setmanes anteriors, segueix senta casa nostra. Els, avui amb +19.405 de nous. El pic d'aquesta sisena onada, segons va indicar l'investigador Àlex Arenas aquest dissabte a El Suplement de Catalunya Ràdio, estava previst per avui, 23 de gener, però acabarà arribant més tard.Pel que fa als hospitals, en les últimes 24 hores, que situen el total en 2.708, tot i que caldrà veure quina és l'evolució durant la setmana ja que les dades del cap de setmana poden presentar imprecisions. A lesels malalts, amb un total de 506. En les últimes hores no s'ha notificat cap mort i el total de defuncions per Covid des de l'inici de la pandèmia és de 25.279 persones.Elcontinua disparat i s'enfila 74 punts (6.383), mentre quedues centèssimes fins a l'1,18. El 20,48% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.a 14 dies puja de 5.373,96 a 5.531,24 casos per 100.000 habitants i a set dies ho fa de 2.977,58 casos a 3.066,12.​​​​​​​​​

