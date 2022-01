Els «streamers» que viuen a Andorra, expulsats d’un torneig internacional per un ciberatac

⚠️ La xarxa d’internet està patint un ALTRE atac de denegació de servei (DDoS). Per aquest motiu, alguns usuaris podeu tenir dificultats per navegar per internet. Ho estem mitigant. — Andorra Telecom (@AndorraTelecom) January 22, 2022

Hackers antes: Te tiro de la partida del Call of Duty



Hackers ahora: Voy a tumbar el internet de un país entero — elrubius (@Rubiu5) January 21, 2022

Darrerament estem vivint una onada dei aquesta setmana la víctima ha estat, la xarxa de comunicacions andorrana i únic proveïdor d'internet del principat. L'atac arriba en un moment molt concret:-com El Rubius, Auronplay, Ibai Llanos o TheGrefg, entre d'altres-i Komanche són els organitzadors dels "SquidCraft Games", que s'estan jugant des del passat dimecres en un servidor privat del joc Minecraft. Els dos primers, residents d'Andorra, han experimentatdurant les últimes tardes, fins al punt que aquest dissabte van, va lamentar Rubius al seu compte de Twitter. Auronplay també es va pronunciar: "Els jocs han de continuar, hi ha companys que no tenen la culpa, així que per la meva parti desitjo molta sort i que gaudeixin als companys"Per ara,del ciberatac per poder prendre accions legals. Mentrestant, però, els streamers afectats queden completament eliminats del torneig.

