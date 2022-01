Terratrèmol de magnitud 2,5 a la Val d'Aran

Sisme lleugerament percebut de magnitud 2,5 a les 20:55h d'avui, epicentre: zona Val d'Aran. Sense afectacions. @ICGCat ha rebut una enquesta. Cap trucada al @112#ProteccioCivil pic.twitter.com/SrWHHOuj2r — Protecció civil (@emergenciescat) January 22, 2022

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha detectat unaquest dissabte a la nit. El sisme s'ha produït quan faltaven cinc minuts per tres quarts de nou del vespre.Segons informa el mateix institut i Protecció Civil, el sisme s'ha pogut percebre lleugerament a la zona però no es va registrar cap trucada a la zona, ja que no ha causat d'anys. L'epicentre del terratrèmol s'ha situatLes autoritats, com és habitual quan hi ha terratrèmols arreu del territori català, demanen laper explicar com s'ha viscut la situació. Per aquest motiu han activat un formulari mitjançant el qual es pot explicar la sensació viscuda en el moment de la tremolor.

