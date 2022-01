El govern espanyol actualitza les pensions: així seran durant el 2022

El president del govern espanyol,, ha anunciat aquest dissabte que dimarts que ve el consell de ministres que lidera actualitzarà les pensions per a l'any 2022. L'executiu estatal destinarà una partida dea la "dignificació" de les pensions de la gent gran: "Justícia i dignitat per a la nostra gent gran", ha reivindicat Sánchez.Amb aquesta actualització, el president espanyol ha explicat que una, que l'any 2017 amb el model del PP era de, amb el nou model passarà a ser de, el que significaria 74 euros més al mes. De la mateixa manera, lade jubilació que el 2017 era de 1.071 euros amb el sistema del PP, ara és dei amb el nou model del 2022 serà de, el que serien 97 euros més al mes.Pel que fa a les pensions mitjanes de, que l'any 2017 representavenal mes, ara serien demensuals si seguís el sistema del PP en l'any 2022, segons Sánchez. Amb el nou model, el que s'aprovarà dimarts, aquesta pensió mitjana de viudetat serà de, o cosa que és el mateix, 53 euros més al mes que amb els populars.Sánchez ha insistit que el govern espanyol està treballant per "" la vida de laalhora que ha carregat contra l'de la dreta que "va posar en dubte els objectius de la" i que "ara està posant en dubte els", ha conclòs.

