Espanya envia la fragata Blas de Lezo al mar Negre amb deu hores de retard

🚢 La fragata Blas de Lezo ja navega rumb al mar Negre | @RTVECatalunya



🇪🇸 Forma part del contingent militar que Espanya s'ha compromès a aportar a l'OTAN, enmig de l'escalada de tensió entre Ucraïna i Rússia



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/VxlpIUmIwE — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 22, 2022

La fragataha sortit aquest dissabte al matí des de) cap al, davant la crisi entre. El vaixell s'integrarà en una de les agrupacions de l'al Mediterrani, on s'integren unitats navals dels diferents països aliats. Tot això després d'haver hagut de retardar la sortida per un problema derivat de les provesrealitzades al personal. Tenia previst emprendre el viatge a les 22 hores del divendres i ho ha fet a les 8.30 hores del matí d'aquest dissabte.El govern espanyol ja va anunciar fa uns dies la mobilització davant la tensió entre. La ministra de Defensa,, va apuntar dijous que salparia la fragata, que de la mateixa manera que en el cas del caça-mines, "s'ha avançat" d'acord amb els plans estratègics de l'OTAN.L'executiu espanyol valora la possibilitat de desplegarcom a part de l'operatiu dissuasiu de l'davant una hipotètica invasió de Rússia a Ucraïna. Els avions se sumarien a les forces que l'Estat ja té ai als dos bucs que envia aquesta setmana a la zona. Tot això, amb una clara oposició d'un dels partits membres de govern, Unides Podem.La formacióva rebutjar en un comunicat l'enviament de bucs i avions de combat a Ucraïna. "Caminem cap a un conflicte de solució difícil si no apuntem a la distensió i a l'autonomia estratègica per defensar els nostres propis interessos i valors", va assegurar dijous la formació morada. El partit opina que "el '' que va recórrer el món sencer el 2003 encara ressona als carrers" de l'Estat.Al seu torn, la socialista Robles va recordar que l'Estat aposta per una "" que permeti "una desescalada" del conflicte, però va recordar que la posició de tots els països de l'OTAN és clara: "Rússia no pot dir a cap país el que ha de fer, i l'OTAN defensarà i protegirà lade qualsevol país que vulgui entrar a l'OTAN".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor