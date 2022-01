Barcelona dedica un carrer a Ana María Matute amb una falta d'ortografia

Soc jo, o la placa diu ESCRIPTORA I ACADEMICO ? 🧐 pic.twitter.com/Fl4n8x1ypQ — Geo_lectures (@Geo_lectures) January 22, 2022

té des d’aquest dissabte un carrer dedicat a l’escriptora barcelonina. Està situat a la frontera entrei substitueix el de, que formava part del nomenclàtor. El canvi de nom s’ha fet aquest matí i ha comptat amb l’alcaldessa, que ha recordat que Matute "va donar a conèixer Barcelona al món". Però la inauguració no ha estat perfecte per una, com s'observa a la següent imatge.Tot i l'error, l'acte s'ha celebrat igualement i Colau ha reivindicat la importància deel nomenclàtor dels carrers de la ciutat. El canvi permet continuar feminitzant el nomenclàtor de Barcelona, que tradicionalment ha prioritzat els noms d’homes vinculats a l’, la, l’o l’i ha obviat el paper de personatges populars o femenins. ​L’elecció de Matute per aquest carrer també s’ha fet perquè els darrers anys de la seva vida va residir a(Barcelona, 1925 – 2014) va ser una de les veus més personals de ladel segle XX. L’escriptora barcelonina va guanyar diversos guardons literaris com el Premi Planeta, el Premi Nacional de Crítica i Literatura, el Premi, el Premi Fastenrath de la Real Acadèmia Espanyola, el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles i el Premi Miguel de. A més, també va ser nominada tres vegades al premide literatura.

