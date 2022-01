El PDECat dona llibertat a la militància per definir marques i coalicions a les municipals

Les sigles delno seran a les eleccionsde l'any que ve i, per aquest motiu, el partit ha donat llibertat a alcaldes i militants per definir marques i coalicions. Ho han acordat aldel PDECat, celebrat aquest dissabte, i on també han decidit no desaparèixer com a partit.El seu secretari adjunt,, ha lloat el projecte d': "Veiem bé l'aparició d'aquest nou projecte i desitgem que pugui sortir bé. Com a partit ja vam dir que estàvem a disposició del projecte perquè coincidim en la necessitat de fer política amb un instrument nou". En aquest sentit, Solsona ha lamentat la política catalana actual i ha subratllat "lai de".Per altra banda, el Consell Nacional del partit també ha aprovat una proposta de resolució a favor de l'escola catalana i de la immersió lingüística davant del decret delque obliga la Generalitat a què el. Segons el partit, aquest decret constitueix una "interferència judicial en el terreny estrictament pedagògic".Solsona també ha lamentat "la" que pateixen l'exvicepresidentaper la seva participació en el 9-N i també el diputat de la CUP Pau Juvillà. Respecte els, Solsona ha subratllat que el PDECat hi està a favor, i farà "el que convingui a nivell territorial per fer sentir la nostra veu".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor