Un fotoreportatge sobre la Covid publicat a Aguaita guanya el Premi TE de Periodisme

FOTOS On la vida es debat contra el coronavirus Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Foto: Santi Martorell Previous Next

Clínica Terres de l'Ebre, a Tortosa, durant la crisi del coronavirus Foto: Santi Martorell

La sèrie fotogràfica documental “”, obra del fotògrafi d', edició territorial dea l'Ebre, ha estat escollida pel jurat com a mereixedora del, en la seva setena edició. La decisió del jurat es va donar a conèixer divendres en el decurs de la III Nit de la Comunicació, que va reunir a Tortosa professionals del sector. El treball, que consta derepartides en 6 capítols, publicats durant el 2020, ha obtingut el guardó d’entre 25 treballs presentats.El jurat ha valorat de l’obra guanyadora “l’aportació documental històrica, el valor testimonial, el compromís social, l’enfocament i la impactant i magistral execució del fotoperiodisme” en aquest reportatge que recull una visió fins aleshores inèdita de comva afrontar la pandèmia en el decurs dels primers mesos. Santi Martorell va dur a terme el seu treball als carrers, en centres hospitalaris, en centres d’atenció primària, en funeràries, residències d’avis i altres espais que estaven rebent en primer pla l’impacte més dur de la pandèmia.En recollir el premi, Martorell va fer extensiu el reconeixement a tot el col·lectiu del fotoperiodisme, va agrair alla seva sensibilitat per valorar i premiar la feina gràfica. "Vull fer extensiu aquest reconeixement a tot el col·lectiu del fotoperiodisme, agraïnt al Col·legi de Periodistes la sensibilitat de valorar i premiar la feina gràfica" i sobretot va dedicar el premi als protagonistes de les fotografies que componen aquest treball.El jurat, format per Daniel Arasa, Jordi Duran, Fàtima Llambrich, Amparo Moreno i Anna Ferràs, ha atorgat el segon premi a la sèrie, publicada a la secció d’esports del setmanari l’Ebre, “pel treball de recerca i investigació, pel valor documental, l'actualització de la informació, la reinvenció d’un bagatge personal únic i l’aportació a la memòria esportiva del territori”.Finalment, el tercer premi ha estat enguany per al documental, produït per Filmsnòmades i emès al Sense Ficció de TV3, “per l’originalitat del seu plantejament, per la visió reposada del debat, per la perspectiva global i dinàmica de la qüestió, per la diversitat de veus que integra -sobretot de veus femenines- i pel punt de vista inèdit del documentalisme sobre el món taurí de l’Ebre.”En el decurs de latambé es va retre un reconeixement a professionals que han deixat empremta per la seva trajectòria periodística, es va donar la benvinguda a quatre nous col·legiats i es va traslladar la felicitació de la demarcació de l’Ebre del Col·legi de Periodistesals mitjans Vinaròs News i L’Ebre pels seus 25 i 20è aniversari respectivament.

