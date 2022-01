Netflix confirma la segona temporada de «El juego del calamar»

" va ser el gran èxit del 2021, convertint-se en la sèrie més vista de la història de Netflix. Després de mesos de, finalment el seu creador,, va revelar que ja estava treballant en la segona temporada, cosa que ara també ha confirmat la plataforma d'streaming."L'univers d'El juego del calamar no ha fet més que començar", ha afirmat, CEO de, tal com recull el mitjà Deadline. El cap de l'empresa ha destacat que "sense dubte" hi haurà una segona temporada de la sèrie. La primera temporada, de nou capítols, ha arribat a més dei els abonats a Netflix l'han vist més deA més, Sarandos ha comentat sobre l'experiència de gravar la sèrie. "No vam haver d'anar i ensenyar a algú acom fer un gran contingut. És un mercat increïble. Sempre hi ha hagut curiositat a tot el món, el mercat delcoreà sempre ha tingut èxit a tot arreu, però la facilitat que nosaltres hem ofert ha portat el gènere al", ha declarat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor