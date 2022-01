Un home queda sepultat en una esllavissada al Vallès Oriental

, al Vallès Oriental, per una esllavissada en un turó que ja es va veure afectat pel temporal Glòria el gener del 2020.Fins als llocs dels fets s'hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers i un helicòpter del SEM per rescatar l'home, l'estat del qual encara es desconeix. Tal com han confirmat fonts dels Bombers a, l'afectat estava treballant amb uns operaris per fer una rasa a la vora del lloc de l'esllavissada del Glòria.Els Bombers han confirmat que els treballs s'estaven fent prop d'. En aquests moments, els Bombers treballen a la zona per poder accedir amb seguretat i iniciar les tasques de rescat.

