Oriol Mitjà: «Canviar de pandèmia a endèmia és el pas més important des del març del 2020»

El govern espanyol fa referència a parlarun cop superada la sisena onada de la Covid-19 i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, pronostica laobligatòries per Covid a la primavera. La pregunta és clara:. Així ho alerta en declaracions al'epidemiòleg Oriol Mitjà, qui considera que les autoritats s'estan precipitant. Segons explica Mitjà, encara no és el moment ideal per fer el canvi, ja que estem en una onada d'una nova variant iL'epidemiòleg reconeix que fer el salt de pandèmia a endèmia requereix fer unque estaria basat en tres punts:Hi ha un factor, però, que sí que es mantè: un sistema de "". És a dir, que es fan proves a un petit grup de persones representatiu de la població per saber els nivells de transmissió.Mitjà afirma queque plantegen les autoritats polítiques. Segons explica, no només s'ha de tenir en compte què passarà a curt i mitjà termini -en què cal tenir un pla sòlid de desescalada mentre les xifres de morts i UCI són baixes gràcies a la vacunació-, sinó que també s'ha de pensar en el llarg termini per evitar perdre el control de nou."Cal que les administracions i la comunitat científica presentin un full de ruta i es preguntin com faran la desescalada", avisa l'epidemiòleg. I és que remarca que cal preparar bé com s'actuarà al futur. Mitjà fa referència a alguns dels punts que haurà de tractar el "" amb què l'executiu ja ha començat a treballar, tot i que apunta que per ara "tot està molt verd".Aquests i d'altres són els punts que l'epidemiòleg i assessor del Govern en matèria de Covid proposa que han d'ocupar pàgines del full de ruta que s'està traçant. Mitjà, però, lamenta no tenir "constància que aquest document estigui en una fase avançada".​​​​​​​​​

