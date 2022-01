Demostren que les vacunes contra la Covid no causen infertilitat

Altres notícies que et poden interessar

Un estudi de l'Escola de Salut Pública de la Universitat de Boston, als Estats Units, ha conclòs que. Això no obstant, elsqueamb elpoden experimentar unaa curt termini.Publicada a la revista científica Amerian Journal of Epidemiology, aquesta investigació en parelles que intenten tenir un nen no va trobar cap relació entre la vacunació contra la Covid-19 i la fecunditat en les parelles que havien rebut la vacuna de Pfizer, Moderna o Janssen."Moltes persones en edat reproductiva han citat la preocupació per la fertilitat com una raó per no vacunar-se. El nostre estudi mostra per primer cop queentre les parelles que intenten concebre mitjançant el coit", explica l'autora principal de l'estudi, la doctora Amelia Wesselink.Si bé la infecció per Covid-19 no està fortament associada amb la fertilitat, elsque havien donat positiu durant els 60 dies d'un cicle determinat van tenir unaAquestes dades recolzen investigacions anteriors que han relacionat la infecció per Covid-19 en homes amb una mala qualitat de l'esperma i altres disfuncions reproductives.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor