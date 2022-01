Mor una dona de 60 anys en un incendi a Barcelona

Unade 60 anys haaquesta matinada de dissabte end'unalal districte dede. L'avís del foc s'ha rebut poc abans de la mitjanit al número 5 del carrer de Vidal i Guasch, a tocar de la Via Favència i la sortida 2 de la ronda de Dalt.Fins al lloc dels fets s'han desplaçatde Barcelona. A banda de la dona morta, una l'Hospital Moisès Broggi i set persones més han estat ateses per inhalació lleu de fum.L'Ajuntament ha activat el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) per atendre els familiars de la víctima i la resta de veïns i veïnes de l'immoble. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les causes de l'incendi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor