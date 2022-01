Una gossa pigall es llicencia i apareix a l'orla amb els estudiants d'història

Abel Beldad y su perra guía son los héroes involuntarios de la última promoción de Historia de la @uclm_es Perdió la vista con 56 años y superó el acceso a la universidad para mayores de 45. Entró en @DeLetras_UCLM, estudió el grado y ahora posa en la orlahttps://t.co/bCkw8eapjf pic.twitter.com/oRzlXEW5S3 — Universidad de Castilla-La Mancha (@uclm_es) January 19, 2022

va perdre laals 56 anys per una neuropatia degenerativa irreversible. Va deixar de treballar i es va plantejarDurant els quatre anys de carrera l'ha acompanyat a la facultat la seva gossa pigall, laClasses, exàmens, hores de bar i moments d'estudi a la biblioteca,de l'Abel fins al punt que s'ha convertit en una de lesde la promoció. És una més del grup, que amb ella ascendeix a 25.I el seu propietari, l'Abel, un exemple de superació.quan va perdre la vista, però es va preparar per fer les proves d'accés a la universitat i les va superar. Ara només li falta acabar alguna assignatura i el treball de final de grau per obtenir el títol, però no ha volgut perdre l'oportunitat d'aparèixer a l'orla amb els seus companys de viatge, la promoció 2018-2022.

